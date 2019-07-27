В Ростовской области будут штрафовать вейперов, курящих в запрещенных местах

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-27T10:50:44+03:00

Теперь за курение вейпа можно схлопотать штраф. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В частности, нельзя парить на детских и спортивных площадках

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В Ростовской области внесены изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях», которые касаются вейперов.

Ранее был введен запрет на продажу и использование электронных сигарет в детских, образовательных и медицинских организациях, на объектах спорта, во всех видах общественного транспорта, в лифтах и подъездах многоквартирных домов, а также на детских площадках и пляжах. Продажа вейпов в запрещенных местах грозила торговцу штрафом.

Теперь же использование электронной сигареты на перечисленных территориях тоже влечет за собой административную ответственность. Вейперу-нарушителю придется заплатить штраф в размере от 500 до 1500 рублей, сообщает пресс-служба Заксобрания Ростовской области. Соответствующие протоколы об административных правонарушениях будут выписывать должностные лица органов местного самоуправления.

Напомним, что продаже вейпов несовершеннолетним запрещена повсеместно, а не только в указанных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU