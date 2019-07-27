В Ростовской области будут штрафовать вейперов, курящих в запрещенных местах
В Ростовской области внесены изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях», которые касаются вейперов.
Ранее был введен запрет на продажу и использование электронных сигарет в детских, образовательных и медицинских организациях, на объектах спорта, во всех видах общественного транспорта, в лифтах и подъездах многоквартирных домов, а также на детских площадках и пляжах. Продажа вейпов в запрещенных местах грозила торговцу штрафом.
Теперь же использование электронной сигареты на перечисленных территориях тоже влечет за собой административную ответственность. Вейперу-нарушителю придется заплатить штраф в размере от 500 до 1500 рублей, сообщает пресс-служба Заксобрания Ростовской области. Соответствующие протоколы об административных правонарушениях будут выписывать должностные лица органов местного самоуправления.
Напомним, что продаже вейпов несовершеннолетним запрещена повсеместно, а не только в указанных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU