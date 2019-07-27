В Ростовской области ревнивец ударил своего соперника ножом

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-27T12:57:04+03:00

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В донском хуторе Страхов (Семикаракорский район) правоохранители разбираются в поножовщине на почве ревности. Вечером 25 июля на улице Гагарина пьяный 39-летний рецидивист, ранее судимый за кражу, причинение тяжкого вреда здоровью и угрозы убийством, ударил ножом 41-летнего местного жителя. Поводом стала женщина, внимание которой мужчины не смогли поделить.

Как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах региона, нападавший метил в сердце, но рана оказалась несмертельной. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено новое уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Напомним, пару лет назад в Ростове ревнивец пытался взорвать своего соперника с помощью самодельной бомбы, замаскированной под фонарик. Взрыв прогремел возле школы, и ростовчане подумали, что это был теракт.

ИСТОЧНИК KP.RU