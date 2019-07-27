В Новошахтинске 9-классник угнал машину своей соседки

27 Июль 17:43 2019-07-27T17:43:25+03:00

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В Новошахтинске возбудили уголовное дело на подростка - ученика 9 класса местной школы. 15-летнего парня подозревают в угоне автомобиля его соседки. Китайская иномарка Geely была припаркована под домом автовладелицы, когда парень решил незаконно завладеть ею, правда, далеко не уехал. Женщина заявила в полицию об угоне, и машину ей вернули.

Что касается парня, то строгим выговором он уже не отделается. Как сообщили "КП" в правоохранительных органах, сейчас школьник находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Наказанием угонщику может стать крупный штраф, принудительные работы и даже срок. Известно, что это первый серьезный проступок парня, ранее он даже на учете в отделе полиции не стоял.

ИСТОЧНИК KP.RU