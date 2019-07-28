В Ростове-на-Дону иномарка сбила пожилую женщину с внучкой

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-28T09:04:13+03:00

Она пыталась проскочить дорогу в неположенном месте

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ДТП, едва не завершившееся большой трагедией, произошло в субботу, 28 июля, под вечер на ул. Вавилова, 17.

- Это случилось примерно в четверть шестого, - сообщили в главном управлении МВД по Ростовской области. - По предварительным данным, женщина с ребенком пыталась перейти проезжую часть в неположенном месте. 37-летний водитель Fiat Doblo не успел отреагировать и затормозить, произошла авария.

Ростовчанка после ДТП была доставлена в больницу с травмами, ребенок не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU