В Ростове-на-Дону иномарка сбила пожилую женщину с внучкой
Она пыталась проскочить дорогу в неположенном месте
Место, где произошло ДТП, сфотографировали очевидцы. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный"/Олег Медведев.
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ДТП, едва не завершившееся большой трагедией, произошло в субботу, 28 июля, под вечер на ул. Вавилова, 17.
- Это случилось примерно в четверть шестого, - сообщили в главном управлении МВД по Ростовской области. - По предварительным данным, женщина с ребенком пыталась перейти проезжую часть в неположенном месте. 37-летний водитель Fiat Doblo не успел отреагировать и затормозить, произошла авария.
Ростовчанка после ДТП была доставлена в больницу с травмами, ребенок не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU