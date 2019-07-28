Зарядка электрокара через удлинитель из квартиры с восьмого этажа в Ростове-на-Дону попала на видео
В Сети бурно обсуждают короткий ролик, снятый в центре Ростова-на-Дону, на котором запечатлен электромобиль, заряжающийся по длинному проводу, протянутому из квартиры на восьмом этаже высотки.
- Суровая реальность электрокаров в Ростове, - подписали авторы видео. - Заряжать так не особо удобно. Интересно, когда инфраструктура электромобилей придет в наш город?
Впрочем, иронию оценили не все подписчики — некоторые, например, полагают, что уже лучше заряжать машину через удлинитель, нежели тратиться на дорогой бензин.
- А что тут такого? - комментируют ситуацию ростовчане. - Да, проблема с зарядкой будет еще долго, зато — запитал аккумуляторы, и езжай себе, почти бесплатно!
- Некоторые покупают для таких машин гаражи, чтобы заряжать там: оставил на ночь, утром пришел — все готово, - рассказывают люди.
ИСТОЧНИК KP.RU