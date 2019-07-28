2019-07-28T09:42:16+03:00
Общество

Зарядка электрокара через удлинитель из квартиры с восьмого этажа в Ростове-на-Дону попала на видео

Ростовчане, однако, считают, что уж лучше так, чем тратиться на дорогой бензин
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
А что, удобно: приоткрыл люк в капоте, подключил провода, и все - процесс пошел. Фото: Instagram/Rostov roadsА что, удобно: приоткрыл люк в капоте, подключил провода, и все - процесс пошел. Фото: Instagram/Rostov roads
Изменить размер текста:

В Сети бурно обсуждают короткий ролик, снятый в центре Ростова-на-Дону, на котором запечатлен электромобиль, заряжающийся по длинному проводу, протянутому из квартиры на восьмом этаже высотки.

- Суровая реальность электрокаров в Ростове, - подписали авторы видео. - Заряжать так не особо удобно. Интересно, когда инфраструктура электромобилей придет в наш город?

Впрочем, иронию оценили не все подписчики — некоторые, например, полагают, что уже лучше заряжать машину через удлинитель, нежели тратиться на дорогой бензин.

- А что тут такого? - комментируют ситуацию ростовчане. - Да, проблема с зарядкой будет еще долго, зато — запитал аккумуляторы, и езжай себе, почти бесплатно!

- Некоторые покупают для таких машин гаражи, чтобы заряжать там: оставил на ночь, утром пришел — все готово, - рассказывают люди.

rostov_roadsrostov_roads
Суровая реальность электрокаров в Ростове: зарядка через удлинитель из квартиры с 8-го этажа.
3292 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области кавалер-рецидивист после совместной пьянки снял с заснувшей дамы ювелирные изделия
На «Ростов-Арене» перед входом на гостевой сектор начали разрушаться ступеньки
В Ростове-на-Дону волонтеры очистили от многолетних слоев краски и пыли здание XIX века постройки
Десятки домов в Ростове-на-Дону в середине новой рабочей недели останутся без холодной воды
В Ростове-на-Дону при пожаре в пятиэтажке пострадала пенсионерка
Тридцать человек претендуют на четыре депутатских кресла на довыборах в гордуму Ростова-на-Дону
В Ростовской области злоумышленница украла деньги с банковской карты приятеля
В Ростове-на-Дону иномарка сбила пожилую женщину с внучкой
В Новошахтинске 9-классник угнал машину своей соседки
В центре Ростова-на-Дону новый асфальт провалился через несколько часов
В Донецке Ростовской области построят новый Дом культуры взамен сгоревшему
В Ростовской области ревнивец ударил своего соперника ножом
В Ростове-на-Дону возобновили строительство троих проблемных домов
В Ростовской области будут штрафовать вейперов, курящих в запрещенных местах
Толпы провожающих: на ЖД вокзале Ростов-Главный обнаружены нарушения
В Италии Анастасия Костенко тоскует по русской кухне и донским ракам
На дороге в Ростовской области перевернулся автомобиль: пострадали две девочки
Баста вступился за горящие леса Сибири
Донская пловчиха Юлия Ефимова в шестой раз стала чемпионкой мира
В Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, который украл деньги из аптеки
В Ростове-на-Дону разбили стекло в авто, чтобы украсть регистратор