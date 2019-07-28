2019-07-28T11:12:43+03:00
Происшествия

В Ростовской области злоумышленница украла деньги с банковской карты приятеля

Для этого предприимчивая дама просто переставила его сим-карту в свой телефон
Александр СТЕПАНОВ
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Подозреваемая задержана, ей грозит до шести лет колонии. Фото: ГУ МВД по РО.Подозреваемая задержана, ей грозит до шести лет колонии. Фото: ГУ МВД по РО.
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Житель Ростовской области неожиданно лишился денег на личной банковской карте во время пребывания в Мясниковском района, когда, «по доброте душевной», дал свою сим-карту новоявленной знакомой.

- Как выяснилось, злоумышленница подключила сим-карту к своему мобильному телефону, обнаружила, что к ней привязана банковская карта, а затем она перевела деньги своей подруге и обналичила их, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области. - Оперативники задержали 35-летнюю подозреваемую, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Добавим, что санкции статьи (хищение с банковского счета, а это часть 3-я ст. 158 УК РФ) ловкой даме грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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