Тридцать человек претендуют на четыре депутатских кресла на довыборах в гордуму Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-28T12:45:44+03:00

Треть из них поборется за мандат в Ворошиловском избирательном округе №2

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Как следует из информации о проведении дополнительных выборов в городскую думу южной столицы, размещенной на сайте ростовского избиркома, на четыре вакантных на сегодняшний день кресла депутатов претендует тридцать человек.

Наибольшее число желающих получить мандат народного избранника пришлось на Ворошиловский избирательный округ №2 — аж десять человек. На втором месте по количеству претендентов — Октябрьский избирательный округ №14 (восемь человек), на третьем — Кировский округ №11 (семь), на четвертом — Ворошиловский округ №1 (пять).

Четыре парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») на каждый округ делегировали по одному кандидату, «Коммунисты России» и «Партия Роста» выставили по два кандидата, партию «Великое Отечество» - один, а девять человек идут самовыдвиженцами.

Десять из претендентов уже зарегистрированы кандидатами официально.

В Единый день голосования, назначенный на 8 сентября, пройдут выборы в гордумы Азова, Батайска и Таганрога, а также довыборы депутатов еще в четырнадцати районах и городах Ростовской области, включая Ростова-на-Дону. В настоящий момент в сумме на 97 депутатских мандатов претендуют 371 кандидат от девяти политических партий и 129 самовыдвиженцев.

Регистрации кандидатов завершится 26 июля, регистрация кандидатов – 4 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU