Десятки домов в Ростове-на-Дону в середине новой рабочей недели останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-28T13:58:15+03:00

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В середине новой рабочей недели десяткам домов в южной столице придется сутки провести без холодной воды, об этом сообщили в ростовском горводоканале.

Краны будут сухими, начиная с девяти утра среду, 31 июля, по девять утра четверга, 1 августа, в границах улиц: Минераловодская - Республиканская - Силикатный - 6-я Кольцевая - Крайняя — пр. Стачки - Мопра - Ясная - Профсоюзная - Ставского - Трудящихся - Привокзальная - Вагулевского - Чебанова - Депутатская.

Причиной отключения в организации назвали необходимость переврезки водопроводной 300-миллиметровой линии в пер. Силикатном.

ИСТОЧНИК KP.RU