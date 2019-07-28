2019-07-28T17:25:24+03:00
Спорт

На «Ростов-Арене» перед входом на гостевой сектор начали разрушаться ступеньки

С момента открытия стадиона прошло чуть больше года
Александр СТЕПАНОВ
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Фотографии, сделанные очевидцами, в особых пояснениях не нуждаются. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".Фотографии, сделанные очевидцами, в особых пояснениях не нуждаются. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".
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В соцсетях появились фотографии одного из входов на «Ростов-Арену» - на гостевой сектор 45-тысячника, где проходят домашние матчи «Ростова» и «Чайки», на которых запечатлены разрушения ступенек.

- А ведь прошло чуть больше года с момента открытия, но ступени не выдержали испытания столь большим числом болельщиков, - грустно шутят ростовчане в комментариях.

- Ничего, подрядчик должен будет привести все в нормальное состояние за свой счет, - успокаивают другие.

Официальной реакции администрации «Ростов-Арены» на данный момент не последовало.

Ростовский стадион на левом берегу Дона был построен специально к чемпионату мира по футболу, его официальное открытие состоялось 13 мая прошлого года (до этого там провели два тестовых матча с участием «Ростова»).

Во время мундиаля «Ростов-Арена» приняла пять игр ЧМ-2018 — четыре в рамках группового этапа и еще одну на стадии 1/8 финала.

Сообщалось, что этот стадион стал одним из наиболее посещаемых как во время чемпионата мира, так и в последующем, уже в ходе прошлого сезона регулярного чемпионата России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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