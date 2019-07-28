2019-07-28T17:37:18+03:00
Происшествия

В Ростовской области кавалер-рецидивист после совместной пьянки снял с заснувшей дамы ювелирные изделия

Женщина обнаружила пропажа наутро, а он к тому времени уже успел сдать золото в ломбард
Александр СТЕПАНОВ
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Подозреваемому грозит новый срок. Фото: ГУ МВД по РО.Подозреваемому грозит новый срок. Фото: ГУ МВД по РО.
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Банальной кражей завершилась романтика знакомства пары в Каменске-Шахтинском: кавалер ограбил даму, пригласившую его домой на бокал вина.

Правда, вином они не ограничились, а перешли на более крепкие напитки, после чего женщина уснула, и тогда ее ухажер попросту снял с ее шеи две золотые цепочки (стоимостью вообще-то в 28 тысяч рублей), и был таков. Пропажу несчастная обнаружила наутро, и больше не беспокоясь о разбитом сердце из-за умчавшегося невесть куда мужчины, обратилась в полицию.

- 30-летнего ранее судимого по аналогичной статье подозреваемого удалось оперативно задержать, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Золото он, правда, успел сдать в ломбард, а вырученные деньги потратил.

Теперь ему вновь грозит срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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