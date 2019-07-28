В Ростовской области кавалер-рецидивист после совместной пьянки снял с заснувшей дамы ювелирные изделия
Банальной кражей завершилась романтика знакомства пары в Каменске-Шахтинском: кавалер ограбил даму, пригласившую его домой на бокал вина.
Правда, вином они не ограничились, а перешли на более крепкие напитки, после чего женщина уснула, и тогда ее ухажер попросту снял с ее шеи две золотые цепочки (стоимостью вообще-то в 28 тысяч рублей), и был таков. Пропажу несчастная обнаружила наутро, и больше не беспокоясь о разбитом сердце из-за умчавшегося невесть куда мужчины, обратилась в полицию.
- 30-летнего ранее судимого по аналогичной статье подозреваемого удалось оперативно задержать, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Золото он, правда, успел сдать в ломбард, а вырученные деньги потратил.
Теперь ему вновь грозит срок.
ИСТОЧНИК KP.RU