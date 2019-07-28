2019-07-28T18:51:07+03:00
Общество

Ростовские судебные приставы закупают почтовые марки на 3 млн рублей

Главное условие — чтобы они были «неподдельные» и «соответствовали требованиям законодательства»
Александр СТЕПАНОВ
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Приставам регулярно приходится рассылать массу почтовой корреспонденции.Приставам регулярно приходится рассылать массу почтовой корреспонденции.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области объявило на сайте госзакупок о проведении аукциона на поставку для нужд ведомства 370 тысяч марок на общую сумму в 3 млн рублей.

Как говорится в документации к закупке, «государственные знаки почтовой оплаты должны быть неподдельные, соответствовать требованиям действующего законодательства, предъявляемого к данному виду продукции, отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья, санитарным нормам и правилам».

Марки судебным приставам нужны четырех номиналов — 80 тысяч штук по 4 рубля, столько же — по 5 рублей, 190 тысяч — по 10 рублей, а также 20 тысяч штук — по 19 рублей.

«Почтовые марки должны быть отпечатаны предприятиями Гознака, их упаковка должна исключать механические повреждения, загрязнения, проникновение влаги, обеспечивать сохранение качества, потребительских свойств и безопасности на всех этапах обращения знаков почтовой оплаты РФ», - отмечается в требованиях к поставке марок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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