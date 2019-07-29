В Ростове-на-Дону повязали молодых людей, которые воровали аккумуляторы

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-29T10:42:29+03:00

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В Ростове-на-Дону сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в кражах аккумуляторов.

- В ходе патрулирования Октябрьского района в ночное время наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в жилом микрорайоне неизвестные граждане, приехавшие на автомобиле «Мерседес», в темноте пытаются проникнуть в припаркованный возле дома ВАЗ-2106, - рассказали в ведомстве.

Через пару минут росгвардейцы уже были на месте. К этому времени подозреваемые успели открыть дверь машины, из которой вытаскивали аккумулятор. Молодых людей тут же повязали и вызвали коллег из полиции.

В ходе осмотра салона и багажника их «Мерседеса» нашли две похищенные аккумуляторные батареи, а также продукты питания в большом количестве. Задержанные граждане, трое из которых оказались ранее неоднократно судимы, были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU