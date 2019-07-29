2019-07-29T10:43:58+03:00
Общество

В Ростовской области ищут пропавшего 29-летнего мужчину

Последний раз близкие видели его в середине июня
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области в розыск объявлен 29-летний Александр Кутья. Фото: "Лиза Алерт Юг"В Ростовской области в розыск объявлен 29-летний Александр Кутья. Фото: "Лиза Алерт Юг"
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В Ростовской области в розыск объявлен 29-летний Александр Кутья. Известно, что мужчина родом из города Шахты. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, с 14 июня этого года местонахождение молодого мужчины неизвестно ни его родным, ни близким.

- В день исчезновения он был одет в футболку черного цвета с тремя надписями белого цвета, на нем были брюки темно-синего цвета, босоножки из кожи черного цвета, - говорят в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост дончанина 180-185 сантиметров. Он среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые.

В настоящее время листовки с его изображением, распространяют в сети Интернет, а также в крупных торговых центрах и на остановочных комплексах, где могут одновременно проходить много людей. Если вы что-то знаете о местонахождении мужчины, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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