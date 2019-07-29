В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут о субсидиях на оплату коммуналки

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-29T10:51:50+03:00

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В понедельник, 29 июля, в Ростове-на-Дону заработает горячая линия, которая будет посвящена субсидиям на оплату коммунальных услуг. Ее с 14:00 до 16:00 проведут специалисты регионального министерства труда и социального развития. Все это время они будут дежурить у телефона и отвечать на вопросы.

Позвонив по номеру, указанному ниже, можно будет узнать о том, кому положены субсидии, каков их размер, как их получить и где, а также какие документы нужны для оформления. В министерстве добавили, что также сотрудники смогут рассказать о мерах социальной поддержки и адресной социальной помощи малообеспеченным категориям граждан.

Известно, что на Дону региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи установлен в размере 20 процентов, в то время как на федеральном уровне он составляет 22 процента.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» - 8 (836) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU