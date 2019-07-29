СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-29T11:03:54+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на неделю 29 июля - 4 августа 2019: синоптики обещают ливень и похолодание. Если верить прогнозам синоптиков, то понедельник, 29 июля, будет еще солнечным и жарким: днем воздух прогреется до плюс 29 градусов. В этот день сила ветра временами будет достигать 12 метров в секунду. И на следующий, 30 июля, будет еще на градус жарче, правда, ветер юго-западный поутихнет до десяти метров в секунду.

Однако настроение у погоды может изменится уже в среду, 31 июля. Тогда обещают такую же жару, при этом во второй половине дня метеорологи не исключают и ливневые дожди. Ветер будет западным, временами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

После этого, в донской столице ожидается настоящее похолодание. Так, первый день августа запомнится жителям температурой до 21 градуса тепла. И такая температура продлится до конца недели. Все эти дни будет облачно, но без осадков.

Атмосферное давление с понедельника до воскресенья ожидается ниже нормы - до 751 миллиметра ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU