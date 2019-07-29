СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-29T11:14:43+03:00

Выясняем, где 29 июля 2019 в Ростове-на-Дону планово отключили электричество

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Отключение света в Ростове-на-Дону 29 июля 2019: где до конца дня не будут работать телевизоры и кондиционеры. Известно, что сразу несколько улиц и садоводческих товариществ в донской столице остались без электричества.

В частности, до 17:00 не будет света в домах, расположенных по улице Вятская, 102-108, 20-я улица, 1-43, 2-62; в переулке Верхоянский, 9-13, 40-46, улице Скрыпника, 89-101, 92-104, 18-я улица, 5, 2, 21-я улица, 1-5, 8-28, переулке Тобольский, 1-27, 2-32, ул. Дранко, 15-75, 20-60, а также улице 40-я линия, 32-64, 5-31, улице Школьная, 30-58, 31-41, улице Черевичкина 52-62, улице Рябышева 58-66, 79-93.

До 18:00 без любимых сериалов просидят жители садоводческих товариществ «Жемчужина», РСМ «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Красный Аксай», «Северная Ривьера», «Виноградарь», «Космос» и «Мичуринец».

Известно, что цель таких отключений не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

ИСТОЧНИК KP.RU