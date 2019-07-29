«Чем интереснее платок паше, тем интереснее мужчина»: «Мисс Россия» Алина Санько рассказала, как правильно одеваться
«Мисс Россия» образца этого года Алина Санько рассказала о том, как должен правильно одеваться мужчина. Лайфхаками красотка поделилась в своем Инстаграм. Знания же почерпнула на уроках по имиджу и стилю, которым сейчас обучается.
По мнению красавицы, главное правило это подобранный правильно размер одежды.
- Ошибочное мнение, когда мужчина с худой комплекцией, носит вещи больше на несколько размеров, считая, что в них он будет казаться больше, - пишет Алина. - Оказывается наоборот, таким образом он больше подчеркивает свою худобу и теряется среди мешковатой и большой для него одежды.
А вот что касается склонных к полноте мужчин, то маленького размера вещами они только подчеркивают свои формы, которые пытаются скрыть.
Кроме того, красавица посоветовала мужчинам носить галстуки, нагрудные платки, значки любимой команды и шарфы.
- Они помогут вам создать эффектный образ и акцентировать портретную зону, - сообщила Алина, добавив, что находящий в нагрудном кармане платок повышает статус мужчины.
- И чем интереснее платок паше, тем интереснее мужчина! - заключила она.
Однако нужных семи тысяч лайков пост о тонкостях мужского гардероба не собрал. Только при этих условиях Алина обещала продолжить свою экскурсию по имиджу и стилю.
Не ясно пока и насколько полезными оказались советы для мужчин, поскольку их больше заинтересовало фото красавицы. Вот что они написали в комментариях: «Восхитительная внешность», «Шикарная красавица», «Невероятная » и «Сказочная девушка».
ИСТОЧНИК KP.RU