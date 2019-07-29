«Чем интереснее платок паше, тем интереснее мужчина»: «Мисс Россия» Алина Санько рассказала, как правильно одеваться

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-29T14:04:58+03:00

«Мисс Россия» образца этого года Алина Санько рассказала о том, как должен правильно одеваться мужчина. Фото: Инстаграм Алины Санько.

А еще посоветовала, как выбирать размер одежды

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«Мисс Россия» образца этого года Алина Санько рассказала о том, как должен правильно одеваться мужчина. Лайфхаками красотка поделилась в своем Инстаграм. Знания же почерпнула на уроках по имиджу и стилю, которым сейчас обучается.

По мнению красавицы, главное правило это подобранный правильно размер одежды.

- Ошибочное мнение, когда мужчина с худой комплекцией, носит вещи больше на несколько размеров, считая, что в них он будет казаться больше, - пишет Алина. - Оказывается наоборот, таким образом он больше подчеркивает свою худобу и теряется среди мешковатой и большой для него одежды.

А вот что касается склонных к полноте мужчин, то маленького размера вещами они только подчеркивают свои формы, которые пытаются скрыть.

ms.alinasanko Друзья, как и обещала

Кроме того, красавица посоветовала мужчинам носить галстуки, нагрудные платки, значки любимой команды и шарфы.

- Они помогут вам создать эффектный образ и акцентировать портретную зону, - сообщила Алина, добавив, что находящий в нагрудном кармане платок повышает статус мужчины.

- И чем интереснее платок паше, тем интереснее мужчина! - заключила она.

Однако нужных семи тысяч лайков пост о тонкостях мужского гардероба не собрал. Только при этих условиях Алина обещала продолжить свою экскурсию по имиджу и стилю.

Не ясно пока и насколько полезными оказались советы для мужчин, поскольку их больше заинтересовало фото красавицы. Вот что они написали в комментариях: «Восхитительная внешность», «Шикарная красавица», «Невероятная » и «Сказочная девушка».

ИСТОЧНИК KP.RU