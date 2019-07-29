182 детских рисунка участников акции «От сердца к сердцу» переданы медицинским учреждениям
Медицинский персонал всех лечебных учреждений с благодарностью принял в дар детское творчество. Как отметил главный врач Цимлянской районной больницы Виталий Иванов, детские рисунки украсят стены детского, паллиативного и терапевтического отделений, и обязательно будут способствовать улучшению психоэмоционального настроения пациентов, а, значит, и их скорейшему выздоровлению.
Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
Идея акции принадлежит директору Ростовской атомной станции Андрею Сальникову. Картины участников акций прошлых лет украшают палаты и холлы волгодонских городской больницы №1, роддома, онкологического диспансера и детской городской больницы.
Проект «От сердца к сердцу» реализуется атомщиками с 2015 года. Информационную поддержку проекту оказывает телерадиокомпания «Волгодонский вестник». В этом году на призыв атомщиков поделиться теплотой своих сердец с людьми, оказавшимися в больничных палатах, откликнулись 179 юных волгодонцев. Собрано 182 работы. Больницы Цимлянского и Дубовского районов, а также волгодонская больница скорой медицинской помощи №3 к акции присоединились впервые.
ИСТОЧНИК KP.RU