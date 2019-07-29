«Ты прекрасна даже без макияжа»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото в постели

СЕГОДНЯ 15:11 2019-07-29T15:11:34+03:00

Красавица призналась, что не может долго спать на отдыхе

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«Миссис Россия» Полина Диброва продолжает свои летние каникулы. При этом не в душном городе, а на морском побережье. Такой вывод можно сделать, изучив ее Инстаграм. Одну из записей многодетная мать проиллюстрировала снимком, сделанным в постели.

- На море и отдыхе не могу долго спать, - призналась красавица. - Просыпаюсь в 08:00, ну максимум 08.30. Даже детей опережаю. Знакомо?

Мамочки-подписчицы согласились с автором поста.

- Не только на море и отдыхе, даже в обычный выходной, когда никуда не надо, просыпаюсь рано. Организм, видимо, не привык долго отдыхать, - написала одна из них.

polinadibrova Доброе утро

- Я всегда встаю в 7-8 часов. На выходных так вообще больше дел, которые можно с утра успеть сделать, - высказалась другая.

- О да! Знакомо! Сердцу немедленно хочется радости: на море нет ни усталости, ни сонливости, - поделилась третья.

Были и такие комментарии: «Да! Потому что завтрак в абсолютной тишине стоит того, чтобы проснуться на полчаса раньше» и «Ты прекрасна даже без макияжа».

ИСТОЧНИК KP.RU