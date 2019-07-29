В Ростове-на-Дону сотрудники полиции изъяли опасные БАДы для похудения

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-29T15:59:52+03:00

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В Ростове-на-Дону стражи порядка задержали партию биодобавок для похудения. Во время проверки выяснилось, что для реализации препарата для похудения, которое является сильнодействующим, требуется специальная лицензия, а она отсутствовала. Подозреваемая в сбыте - 35-летняя жительница Багаевского района.

- В ходе обысковых мероприятий у подозреваемой было обнаружено и изъято 94 упаковки опасных добавок, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Предприимчивая женщина призналась полицейским, что сама никогда не употребляла подобные препараты, но активно продавала их знакомым.

Теперь она фигурантка уголовного дела. Женщину подозревают в распространении сильнодействующих веществ в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU