2019-07-29T17:18:01+03:00
Общество

Медоборудование 13 детским больницам за полгода помог приобрести ВТБ

Общая сумма денежных сертификатов составила 40 миллионов рублей
Ольга КУБЫШЕВА
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В рамках благотворительной программы «Мир без слез», которая проводится уже 16 лет, банк оказал помощь сотням детских больниц. Фото: ВТБВ рамках благотворительной программы «Мир без слез», которая проводится уже 16 лет, банк оказал помощь сотням детских больниц. Фото: ВТБ
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ВТБ помог в приобретении медицинского оборудования 13 детским больницам в разных регионах России: медучреждениям вручили денежные сертификаты на общую сумму 40 млн рублей, а маленькие пациенты увидели интерактивные спектакли и получили памятные подарки. Такую статистику за первую половину 2019 года подвели в банке.

Всего же в рамках благотворительной программы «Мир без слез», которая проводится уже 16 лет, банк оказал помощь сотням детских больниц в 52 регионах России. Так, акции уже дважды прошли в Москве, а также в Челябинске, Архангельске, Омске, Саратове, Кемерово, Таганроге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре, Анапе и Магадане. С этого года банк ВТБ увеличил размер пожертвований для региональных больниц в два раза - с 1,5 до 3 млн рублей.

- Помогая больницам, мы можем помочь сразу очень многим детям, нуждающимся в этом, - подчеркнул вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. - За эти годы мы оказали финансовую поддержку медучреждениям на сумму более 400 млн рублей. Я хочу обратить внимание на то, что на эти средства лечебное учреждение приобретает именно то оборудование, которое сейчас необходимо. Мы верим, что выбрали для поддержки очень важную для нашей страны тему - тему развития детского здравоохранения. Мы каждый год видим результаты наших усилий и планируем продолжать развивать программу.

Известно, что в этом году праздники для малышей, которые находятся в больнице на лечении, проходят с участием героев популярного мультфильма «Маша и Медведь». Во время спектакля любимые всеми персонажи рассказывают ребятам о правилах здорового образа жизни, дружбе и взаимопомощи. Увидели спектакли с участием героев мультфильма уже более тысячи детей.

А до конца года мероприятия программы пройдут еще в 11 городах России: Мурманске, Южно-Сахалинске, Астрахани, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Ставрополе, Пскове, Волгограде, Барнауле и Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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