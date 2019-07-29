Жителя Ростовской области приговорили к 18 годам за убийство пятилетней падчерицы

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-29T18:08:04+03:00

Мужчина избил девочку за то, что она не читала

Изменить размер текста: A A

Жителя Родионово-Несветайского района Виталия Давидченко признали виновным в убийстве пятилетней девочки. Согласно официальной версии, в сентябре прошлого года мужчина жестоко избил падчерицу, виновную в том, что она не захотела читать алфавит.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес пятилетней дочери своей сожительницы множественные удары руками, а также ремнем с закрепленной металлической пряжкой в область головы и туловища, - пояснили в СУ СК России по РО.

Мать девочки попыталась остановить изувера, но он ее не слышал. Избиение ребенка прекратилось лишь тогда, когда женщина вызвала родственников сожителя. Но спасти ребенка не удалось. Ближайшие 18 лет он будет находиться в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU