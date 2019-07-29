2019-07-29T18:05:12+03:00
Общество

«Ты бомбическия девушка»: Виктория Лопырева в мини-шортиках показалась на пляже в Греции

Роскошная блондинка затеяла разговор о магии чисел
ГОШЕВ Игорь
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Одна из самых обворожительных блондинок современности Виктория Лопырева сразила фанатов. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Одна из самых обворожительных блондинок современности Виктория Лопырева сразила фанатов. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Одна из самых обворожительных блондинок современности Виктория Лопырева сразила фанатов видом, в котором показалась на пляже в Греции. Красавица прогулялась по побережью в коротких шортах, которые выгодно подчеркнули длину ее ног. При этом красотка затеяла разговор о магии чисел.

- Одним из символов Миконоса являются старинные ветряные мельницы, - написала она. - Если посчитать их количество, а затем поинтересоваться датой постройки, можно увидеть, что между этими цифрами имеется интересная параллель: число мельниц равно 16, все мельницы были построены венецианцами в 16 веке. А вы верите в «магию» чисел? Придаете этому значение?

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А вы верите в магию чисел? Придаёте этому значение? #ilovegreece
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Многие согласились с тем, что магия чисел действительно может быть.

- Числа точно что значат, у нас например с мужем одна цифра постоянно и везде встречается, - призналась одна из поклонниц блондинки.

Но многие оставили десятки хвалебных комментариев, посвященных ее красоте «Сказочно красиво», «Вика, ты бомбическия девушка», «Милаха», «Вы очень красивая», «Женщина мира», «Ты БОГИНЯ», «Лучшая мисс в любом наряде и в любой обстановке» и «Естественная и гармоничная».

ИСТОЧНИК KP.RU

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