2019-07-30T10:46:29+03:00
Общество

В Ростовской области незаконные торговые объекты занесут на спецкарту

Такое поручение дал губернатор
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Донские власти занесут незаконные объекты на карту. Фото: пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону.Донские власти занесут незаконные объекты на карту. Фото: пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону.
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В Ростовской области создадут своеобразную карту, куда занесут все торговые объекты, которые были построены в нарушении закона. Такое предложение поступило на комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

- Несанкционированные торговые точки угрожают безопасности. Как заместитель руководителя АТК я обеспокоен существованием таких объектов. Борьба с незаконными торговыми точками - это задача власти на местах, - пояснил начальник УФСБ по Ростовской области Олег Южаков.

Созданную областную карту мест незаконной торговли хотят делать по аналогии с картой стихийных свалок и системно решать вопросы по каждому объекту.

- В каждом муниципальном образовании должен быть план по их (объектов - автр) ликвидации. Недостаточно убирать незаконные торговые точки, нужно не допускать появления новых. Ответственность в муниципалитетах за эту работу несут главы, - уточнил поручение губернатор Василий Голубев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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