В Ростове-на-Дону уничтожили полтонны санкционной итальянской ветчины

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-30T12:29:49+03:00

Стоимость такой ветчины на нелегальном рынке начинается от 700 рублей за килограмм - и то, если брать оптом. Фото: ЮТУ

Запрещенную продукцию обнаружили в ходе проверки на одном из складов

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Таможенники уничтожили в южной столице 455 килограммов итальянской ветчины, запрещенной к возу на территорию Российской Федерации в соответствии с экономическими контрмерами, объявленными нашей страной в ответ на западные санкции.

- В ходе проверки крупного продовольственного склада Ростова-на-Дону была обнаружена хранившаяся там вареная ветчина вареной итальянского производства весом почти полтонны, относящейся к санкционной продукции, - сообщили «Комсомольской правде» в Южном таможенном управлении. - Она была изъята у владельца и уничтожена в присутствии сотрудника Волго-Донской транспортной прокуратуры.

Добавим, что в Интернет-магазинах такая ветчина от 700 рублей за килограмм - и то, если брать оптом.

ИСТОЧНИК KP.RU