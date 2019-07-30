В Ростове-на-Дону уничтожили полтонны санкционной итальянской ветчины
Таможенники уничтожили в южной столице 455 килограммов итальянской ветчины, запрещенной к возу на территорию Российской Федерации в соответствии с экономическими контрмерами, объявленными нашей страной в ответ на западные санкции.
- В ходе проверки крупного продовольственного склада Ростова-на-Дону была обнаружена хранившаяся там вареная ветчина вареной итальянского производства весом почти полтонны, относящейся к санкционной продукции, - сообщили «Комсомольской правде» в Южном таможенном управлении. - Она была изъята у владельца и уничтожена в присутствии сотрудника Волго-Донской транспортной прокуратуры.
Добавим, что в Интернет-магазинах такая ветчина от 700 рублей за килограмм - и то, если брать оптом.
ИСТОЧНИК KP.RU