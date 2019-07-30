2019-07-30T14:06:15+03:00
Общество

Лучшие выпускники ЮФУ смогут поработать в «Техкомпании Хуавей»

Вуз и компания подпишут соглашение о намерениях и разработают совместную дорожную карту по конкретным направлениям сотрудничества
Ольга КУБЫШЕВА
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В Ростове-на-Дону планируется двусторонняя встреча, в рамках которой Южный федеральный университет и «Техкомпания Хуавей» планируют подписать соглашение. Фото: пресс-служба ЮФУВ Ростове-на-Дону планируется двусторонняя встреча, в рамках которой Южный федеральный университет и «Техкомпания Хуавей» планируют подписать соглашение. Фото: пресс-служба ЮФУ
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В среду, 31 июля, в городе Ростове-на-Дону планируется двусторонняя встреча, в рамках которой Южный федеральный университет и «Техкомпания Хуавей» планируют подписать соглашение. Предполагается, что в нем, в рамках меморандума, будут закреплены дружеские намерения партнеров и определены направления дальнейшего сотрудничества.

Как рассказали в пресс-службе вуза, в рамках соглашения запланирована разработка совместной дорожной карты и определены конкретные направления сотрудничества. В частности, речь идет о программах трудоустройства лучших выпускников, возможной реализации совместных технологических проектов, а также в области совместного проведения мероприятий общественной важности, таких как, например, Фестиваль науки Юга России.

Сообщается, что церемония подписания соглашения состоится в 14:00 по адресу: г. Ростов-на-Дону улица Большая Садовая 105/ 42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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