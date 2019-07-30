Пожарные пошли в школы: на Дону готовятся к 1 сентября

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-30T13:59:44+03:00

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В Ростовской области пожарные пошли в школы. В течение месяца они должны изучить общее состояние зданий, чтобы дать «добро» на их открытие. Они не просто убеждаются в том, что есть огнетушители, инспекторы внимательно осматривают каждое здание, проверяют работоспособность пожарной сигнализации и систем оповещения, а также состояние путей эвакуации и выходов.

- На территории донского региона находится около трех тысяч образовательных учреждений, - пояснили в ГУ МЧС России по РО. - Уже 684 объекта приняты инспекторами государственного пожарного надзора.

Чаще всего, кстати, нарушения пожарной безопасности связаны с тем, что на путях эвакуации находится мебель либо закрыта дверь, а также установлены старые огнетушители, которые в случае беды могут подвести. Еще одно распространенное нарушение - допуск к работе лиц, которые не прошли обучение мерам пожарной безопасности, а также отсутствие инструкций.

Такие требования не придирка. Несмотря на тщательную подготовку, в школах почти каждый год регистрируются происшествия. Так, в прошлом году на так называемых объектах образования случилось четыре пожара, к счастью, никто не пострадал, но сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, образовательные учреждения перед началом учебного года проверяют не только сотрудники пожнадзора, но и санитарные врачи (они изучают, в первую очередь, столовую и питание), автоинспекторы и представители Росгвардии, которые отвечают за безопасность. Только всеобщее «добро» позволяет школам официально распахнуть двери и начать учебный год.

ИСТОЧНИК KP.RU