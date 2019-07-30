2019-07-30T15:20:04+03:00
Общество

«Зачем же вы голая с детьми?! »: «Миссис Россия» Полину Диброву раскритиковали за интимные фото

Одни поклонники восхищаются красотой многодетной мамы, а другие учат уму-разуму
ГОШЕВ Игорь
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Одни поклонники восхищаются красотой многодетной мамы, а другие учат уму-разуму. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Одни поклонники восхищаются красотой многодетной мамы, а другие учат уму-разуму. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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«Миссис Россия» Полина Диброва в очередной раз внесла смуту в ряды своих подписчиков. Все дело в том, что в Инстаграм красавица опубликовала фото, на которых она в обнимку с двумя детками. Трогательное фото счастливой семьи, если бы не одно но. На снимке красавица позирует с обнаженной грудью, что не могло остаться незамеченным у строгого нрава поклонников.

В итоге, те принялись критиковать молодую мать: «Интимное фото... для личного архива», «Мальчик не такой уж маленький», «Зачем же вы голая с детьми?! Это же не годовалые младенцы!» и «Надо было и юбку не надевать».

В общей сложности фото набрало несколько тысяч лайков и сотни комментариев. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

В общей сложности фото набрало несколько тысяч лайков и сотни комментариев. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

Но были и те, кто заступился за Полину Диброву: «Красивое фото», «Все прекрасно», «Интересно, те люди, кто говорит, что не для всеобщего обозрения, в музеях у полотен так же ворчат?», «Фотографии замечательные, но были бы не хуже, если бы мама надела нежно-голубой топик», «Классный и красивый снимок », «Нимфа» и «Какая вы гармоничная, хорошая!».

Трогательное фото счастливой семьи. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

Трогательное фото счастливой семьи. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

В общей сложности фото всего за несколько часов набрали несколько тысяч лайков и сотни комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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