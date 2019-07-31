Автомобили Audi на специальных условиях предлагает ВТБ Лизинг
Новое предложение по приобретению автомобилей Audi для корпоративных клиентов компании запускает ВТБ Лизинг. Так, для модели Audi A6 55 TFSI quattro размер поддержки от производителя в поставке увеличивается до 14% от рекомендованной розничной цены, а для автомобилей в наличии – до 8%. Срок заключения договора возможен до 30 сентября 2019 года. Также специальные условия действуют и на автомобили Audi Q7 S-Line Edition. В зависимости от комплектации выгода может составить до 18% от рекомендуемой розничной цены. А в рамках предложения клиенты могут воспользоваться и программой Trade-in.
- Автомобили Audi пользуются большой популярностью среди наших клиентов, - прокомментировал коммерческий директор ВТБ Лизинг Евгений Татаринов, - поскольку транспортные средства подобного уровня приобретаются для топ-менеджеров компаний и ценятся за комфорт и представительность. И наша стратегическая задача – дать клиенту возможность выбрать автомобиль, который подойдет именно ему, и сделать условия приобретения максимально комфортными.
К слову, в рамках новой программы лизинговая компания еще и окажет клиенту помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Иными словами, оформляя автомобиль в лизинг, юрлицо получает уже готовое к эксплуатации транспортное средство.
ИСТОЧНИК KP.RU