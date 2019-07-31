Автомобили Audi на специальных условиях предлагает ВТБ Лизинг

СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-31T09:01:23+03:00

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Новое предложение по приобретению автомобилей Audi для корпоративных клиентов компании запускает ВТБ Лизинг. Так, для модели Audi A6 55 TFSI quattro размер поддержки от производителя в поставке увеличивается до 14% от рекомендованной розничной цены, а для автомобилей в наличии – до 8%. Срок заключения договора возможен до 30 сентября 2019 года. Также специальные условия действуют и на автомобили Audi Q7 S-Line Edition. В зависимости от комплектации выгода может составить до 18% от рекомендуемой розничной цены. А в рамках предложения клиенты могут воспользоваться и программой Trade-in.

- Автомобили Audi пользуются большой популярностью среди наших клиентов, - прокомментировал коммерческий директор ВТБ Лизинг Евгений Татаринов, - поскольку транспортные средства подобного уровня приобретаются для топ-менеджеров компаний и ценятся за комфорт и представительность. И наша стратегическая задача – дать клиенту возможность выбрать автомобиль, который подойдет именно ему, и сделать условия приобретения максимально комфортными.

К слову, в рамках новой программы лизинговая компания еще и окажет клиенту помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Иными словами, оформляя автомобиль в лизинг, юрлицо получает уже готовое к эксплуатации транспортное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU