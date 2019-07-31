Жильцов эвакуировали в противогазах: в Ростове-на-Дону произошел пожар в шахте лифта многоэтажки

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-31T09:51:07+03:00

Люди выскакивали на улице, едва успев одеться. Фото: ГУ МЧС по РО.

По словам очевидцев, в квартиры тех, кто не открывал, приходилось выламывать двери

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Крупный пожар произошел рано утром в среду, 31 июля, в 15-этажке в мкр. Левенцовском.

- На пульт дежурного в 4.02 поступил сигнал о сильном задымлении в многоквартирном доме на ул. Еременко, 103, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Прибывшие на место происшествия пожарные, проведя разведку, выяснили, что случилось возгорание кабель-канала в шахте лифта — с первого по восьмой этажи. Газодымозащитной службой были эвакуированы 72 человека.

Людей, как рассказали «Комсомольской правде» сами жильцы, выводили в противогазах — настолько плотной была дымовая завеса.

- Все вокруг было черным, горела проводка, - говорят они. - Пожарные молодцы: действовали быстро, четко. А в тех квартирах, где не открывали двери (все-таки время-то ранее!), выламывали двери. Спасибо тому, кто первым позвонил об этом задымлении, иначе бы все угорели!

Пожар в шахте лифта тушили 46 огнеборцев, было задействовано 15 единиц техники, им понадобилось полтора часа на то, что ликвидировать его.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU