В Таганрогском заливе у браконьера конфисковали улов на сто тысяч рублей
В сети пограничников попался браконьер, который занимался незаконным уловом. Известно, что инцидент произошел на берегу Таганрогского залива, в районе населенного пункта Морской Чулек Неклиновского района Дона.
Как рассказали в Пограничном правлении ФСБ России по региону, мужчину задержали, когда он выгружал рыбу из лодки типа «Касатка» на берег. У браконьера уже изъяты транспортное средство и более ста экземпляров рыбы. В сети попались тарань, лещ, карась и сазан. По предварительной оценке специалистов, водным биологическим ресурсам был причинен ущерб на кругленькую сумму - свыше 100 тысяч рублей.
Известно, что в отношении горе-рыбака завели сразу три административных дела. Ему грозит конфискация улова, лодки, снастей. Кроме того, он должен будет еще и компенсировать ущерб в денежном эквиваленте.
Помимо этого, в отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU