2019-07-31T11:07:36+03:00
Общество

В Таганрогском заливе у браконьера конфисковали улов на сто тысяч рублей

В сети рыбака попались тарань, лещ, карась и сазан
Ольга ГОПАЛО
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В сети попались тарань, лещ, карась и сазан. Фото: ПУ ФСБ РФ по РО.В сети попались тарань, лещ, карась и сазан. Фото: ПУ ФСБ РФ по РО.
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В сети пограничников попался браконьер, который занимался незаконным уловом. Известно, что инцидент произошел на берегу Таганрогского залива, в районе населенного пункта Морской Чулек Неклиновского района Дона.

Как рассказали в Пограничном правлении ФСБ России по региону, мужчину задержали, когда он выгружал рыбу из лодки типа «Касатка» на берег. У браконьера уже изъяты транспортное средство и более ста экземпляров рыбы. В сети попались тарань, лещ, карась и сазан. По предварительной оценке специалистов, водным биологическим ресурсам был причинен ущерб на кругленькую сумму - свыше 100 тысяч рублей.

Известно, что в отношении горе-рыбака завели сразу три административных дела. Ему грозит конфискация улова, лодки, снастей. Кроме того, он должен будет еще и компенсировать ущерб в денежном эквиваленте.

Помимо этого, в отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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