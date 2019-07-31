Росстат: Зарплата в Ростовской области растет быстрее, чем в среднем по России

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-31T11:13:12+03:00

С начала года ее размер увеличился на 8,6 процента — до 31,6 тысячи рублей

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Ростовстат озвучил свежие данные по рынку труда в Ростовской области. Как следует из отчета, в январе-мае среднесписочная численность работников (без совмещения) по кругу крупных, средних и малых предприятий и организаций составляла 1 млн 61 тысячу человек.

- При этом среднемесячная номинальная начисленная зарплата их работников (с учетом дорасчета) сложилась в размере 31638,4 рублей, - отметили в статистическом ведомстве. - Повышение в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составил 8,6 процента (по Российской Федерации – на 7 процентов, по Южному федеральному округу – на 7,3 процента).

Впрочем, рост реальной зарплаты, по информации Ростовстата, за те же пять первых месяцев 2019 года оказался меньше — на 3,5 процента, это второй показатель в ЮФО после Севастополя, где получать люди стали в среднем на 3,7 процента больше. На Кубани, для сравнения, повышение реальной заработной платы составил 1,5 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU