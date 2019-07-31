2019-07-31T11:17:57+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 1 августа 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону произойдет отключение света 1 августа 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону произойдет отключение света 1 августа 2019.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону произойдет отключение света 1 августа 2019.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Отключение света в Ростове-на-Дону 1 августа 2019: где и когда. Как рассказали энергетики в городе запланированы плановые отключения электричества. Известно, что света не будет в дневное время. Цель таких отключений - плановые работы, чтобы в будущем не допустить аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет

С 09:00 до 17:00:

- ул. Димитрова 36-50, 41-45; ул. Коллективная 34-52, 29-61; ул. Грекова 3-35, 4-34; ул. Полторацкого 91-119.

- ул. Мечникова 140; пер. Соборный 81, 94Б.

ул. Верхненольная 10-22, 15-41; ул. 2-я линия 18-46, 31-77; ул. Мурлычева 97-105, 90; ул. - Налбандяна 86-92, ул. Каяни 14/1, 20.

ул. Ленинаканская 21-47А, 20-44; ул. Вологодская 6-20; ул. Амиряна; ул. Баграмяна; пер. Дубовский.

- ул. Городская 2-10, 1-11; ул. Джапаридзе 19-31; ул. Смотровая 27-37, 26-32, 38А; ул. Окраинная 6-18, 7/5-21; ул. Пирамидная 35-53, 32-48; ул. Курганная 44/1; ул. Павленко 20.

С 17:00 до 18:00:

- ул. Пушкинская 158-164, 166А, 153; пер. Университетский 52, 54, 65; просп. Кировский 51, 51Б, 53, 57, 57А, 65.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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