Эпидемиологи забраковали ближайшие к Ростову-на-Дону водоемы

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-31T11:27:54+03:00

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В Управлении Роспотребнадзор по региону назвали водоемы на территории Ростовской области, в которых лучше не купаться. Начиная с мая месяца, санитарные врачи раз в десять дней берут пробы из природных бассейнов и проверяют их в специализированных лабораториях. В итоге, готов очередной анализ.

По данным ведомства, с начала сезона были уже отобраны 395 проб воды на микробиологические и 270 проб воды на паразитологические показатели. Так, чуть больше трети донских водоемов не соответствовали гигиеническим нормативам. А больше всего микробов было обнаружено в водоемах Ростова-на-Дону и окрестностях донской столицы. В частности, речь идет о природных бассейнах Азовского района, Таганрога, Матвеево-Курганского, Куйбышевского и Неклиновского районов.

В ведомстве не рекомендуют в них купаться. При этом добавляют, что возбудителей патогенных кишечных инфекций в воде обнаружено не были. Если это произойдет, тогда купание будет запрещено. Об этом, в числе прочего, на берегу появятся соответствующие таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU