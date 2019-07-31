2019-07-31T11:27:54+03:00
Общество

Эпидемиологи забраковали ближайшие к Ростову-на-Дону водоемы

Число бактерий в них превышает допустимые нормы
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Эпидемиологи назвали водоемы на территории Ростовской области, в которых лучше не купаться.Эпидемиологи назвали водоемы на территории Ростовской области, в которых лучше не купаться.Фото: Валентин ДРУЖИНИН
Изменить размер текста:

В Управлении Роспотребнадзор по региону назвали водоемы на территории Ростовской области, в которых лучше не купаться. Начиная с мая месяца, санитарные врачи раз в десять дней берут пробы из природных бассейнов и проверяют их в специализированных лабораториях. В итоге, готов очередной анализ.

По данным ведомства, с начала сезона были уже отобраны 395 проб воды на микробиологические и 270 проб воды на паразитологические показатели. Так, чуть больше трети донских водоемов не соответствовали гигиеническим нормативам. А больше всего микробов было обнаружено в водоемах Ростова-на-Дону и окрестностях донской столицы. В частности, речь идет о природных бассейнах Азовского района, Таганрога, Матвеево-Курганского, Куйбышевского и Неклиновского районов.

В ведомстве не рекомендуют в них купаться. При этом добавляют, что возбудителей патогенных кишечных инфекций в воде обнаружено не были. Если это произойдет, тогда купание будет запрещено. Об этом, в числе прочего, на берегу появятся соответствующие таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону закрыли аптеку из-за продажи лекарства без рецепта
Отключение света в Ростове-на-Дону 1 августа 2019: где и когда
Росстат: Зарплата в Ростовской области растет быстрее, чем в среднем по России
В Таганрогском заливе у браконьера конфисковали улов на сто тысяч рублей
Жильцов эвакуировали в противогазах: в Ростове-на-Дону произошел пожар в шахте лифта многоэтажки
Автомобили Audi на специальных условиях предлагает ВТБ Лизинг
В Ростове-на-Дону аварию на Нагибина спровоцировал 19-летний водитель Hyundai Accent
Соцсети: жители Ростова-на-Дону возмутились выброшенным хлебом
Жители Ростова-на-Дону жалуются на огромных тараканов
Спасатели: на Ростов-на-Дону движется грозовой фронт
«Миссис Россия» Полину Диброву раскритиковали за интимные фото
Пожарные пошли в школы: на Дону готовятся к 1 сентября