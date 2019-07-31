2019-07-31T11:40:44+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону закрыли аптеку из-за продажи лекарства без рецепта

Торговать там не смогут ближайшие полтора месяца
Ольга ГОПАЛО
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Одну из аптеку прикрыли по решению суда. Фото: ТИМОФЕЕВ Иван.Одну из аптеку прикрыли по решению суда. Фото: ТИМОФЕЕВ Иван.
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В Ростове-на-Дону на карандаш проверяющих попала аптека, которая в обход существующего законодательства, продала лекарство без соответствующего рецепта.Инцидент произошел в Советском районе донской столицы.

В итоге, дело было передано в суд. После его рассмотрения, судья принял решение закрыть аптеку на полтора месяца. А исполнить решение суда предстояло судебным приставом.

Как рассказали в Управлении ФССП России по Ростовской области, у аптеки были опечатаны кассовый аппарат и двери. А, если они все же нарушат решение суда, то могут понести еще и уголовную ответственность. Так, в законодательстве прописано, что за такое нарушителю может грозить штраф до 200 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, на днях на Донузадержали почти десяток лжеврачей. Они не только ставили пациентам смертельные диагнозы, и но и зарабатывали миллионы на их горе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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