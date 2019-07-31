2019-07-31T12:49:47+03:00
Общество

В Таганроге уголовник среди бела дня изнасиловал восьмиклассницу, с которой познакомился в Интернете

Теперь 25-летнему мужчине грозит еще один срок
ГОШЕВ Игорь
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Школьница стала жертвой преступления.Школьница стала жертвой преступления.Фото: Ольга Крыльцова
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В полицию города Таганрога Ростовской области обратились родители школьницы, которые сообщили: их дочь стала жертвой преступления.

Сама восьмиклассница рассказала, что познакомилась с парнем в Интернете. Какое-то время они переписывались и тот пригласил ее на свидание. Встречу назначили днем, потому никаких подозрений и не возникло. А вот когда они уже оказались в гостях, то новый знакомый и изнасиловал девушку. Случилось это около часа дня. А уже через несколько часов школьница написала заявление в полицию.

Найти виртуального Ромео не составило труда. Им оказался 25-летний мужчина, который в свое время уже был судим за секс с девушкой, младше 16 лет.

В отношении злоумышленника возбудили еще одно уголовное дело сразу по двум статьям уголовного кодекса. Следователи уже изъяли личные вещи подозреваемого, назначен ряд экспертиз. Теперь ему грозит еще до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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