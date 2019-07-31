СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-31T13:58:36+03:00

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Прожиточный минимум в Ростовской области за второй квартал 2019 вырос до 10 673 рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве. Известно, что рост составил 387 рублей. Самый высокий он у трудоспособного населения – 11 371 рубль, далее у детей 11 099 рублей, меньше всего у пенсионеров – 8 644 рубля.

Там добавили, что сумма рассчитывается, исходя из стоимости обязательных сборов и платежей, а также потребительской корзины и входящих в нее продуктов питания.

Сообщается, что все эти суммы необходимы для того, чтобы правильно оценить уровень жизни населения при определении размера региональных социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим дончанам, а также разработке и реализации областных социальных программ.

Напомним, величина прожиточного минимума определяется ежеквартально. В минувшем - сумма составляла 10 286 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU