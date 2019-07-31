2019-07-31T13:58:36+03:00
Общество

Прожиточный минимум в Ростовской области за второй квартал 2019 вырос до 10 673 рублей

Выясняем, сколько во втором квартале 2019 составил прожиточный минимум в Ростовской области
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, сколько во втором квартале 2019 составил прожиточный минимум в Ростовской области.Выясняем, сколько во втором квартале 2019 составил прожиточный минимум в Ростовской области.Фото: Ольга КОСТИНА
Изменить размер текста:

Прожиточный минимум в Ростовской области за второй квартал 2019 вырос до 10 673 рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве. Известно, что рост составил 387 рублей. Самый высокий он у трудоспособного населения – 11 371 рубль, далее у детей 11 099 рублей, меньше всего у пенсионеров – 8 644 рубля.

Там добавили, что сумма рассчитывается, исходя из стоимости обязательных сборов и платежей, а также потребительской корзины и входящих в нее продуктов питания.

Сообщается, что все эти суммы необходимы для того, чтобы правильно оценить уровень жизни населения при определении размера региональных социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим дончанам, а также разработке и реализации областных социальных программ.

Напомним, величина прожиточного минимума определяется ежеквартально. В минувшем - сумма составляла 10 286 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области украли культиватор за 2,6 миллиона рублей
В Ростовской области экс-начальника миграционной службы отправили в колонию-поселение за незаконную выдачу паспортов
В Ростовской области накрыли склад с контрабнадным сигаретами на пять миллионов рублей
Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» проводят акцию «Преврати любой день в праздник»
Фондовый рынок прибыльней вкладов и недвижимости, рассказали в «БКС Брокер»
Перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2019 года в Ростове-на-Дону: размер и куда обращаться
В Ростовской области из-за ремонта перекроют участок трассы от М-4 в сторону Волгодонска
В Таганроге уголовник среди бела дня изнасиловал восьмиклассницу, с которой познакомился в Интернете
В Ростове-на-Дону закрыли аптеку из-за продажи лекарства без рецепта
Эпидемиологи забраковали ближайшие к Ростову-на-Дону водоемы
Отключение света в Ростове-на-Дону 1 августа 2019: где и когда
Росстат: Зарплата в Ростовской области растет быстрее, чем в среднем по России
В Таганрогском заливе у браконьера конфисковали улов на сто тысяч рублей
Жильцов эвакуировали в противогазах: в Ростове-на-Дону произошел пожар в шахте лифта многоэтажки
Автомобили Audi на специальных условиях предлагает ВТБ Лизинг
В Ростове-на-Дону аварию на Нагибина спровоцировал 19-летний водитель Hyundai Accent
Соцсети: жители Ростова-на-Дону возмутились выброшенным хлебом
Жители Ростова-на-Дону жалуются на огромных тараканов
Спасатели: на Ростов-на-Дону движется грозовой фронт
«Миссис Россия» Полину Диброву раскритиковали за интимные фото
Пожарные пошли в школы: на Дону готовятся к 1 сентября