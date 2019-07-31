В Ростовской области из-за ремонта перекроют участок трассы от М-4 в сторону Волгодонска
Как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном управлении ГИБДД, со ссылкой на Минтранс Ростовской области, на две недели, начиная с 1 августа будет закрыт проезд транспорта по трассе от М-4 в сторону Волгодонска.
- Ограничения связаны с проведением работ по капитальному ремонту на 7-километровом участке дороги регионального значения от трассы М-4 «Дон» через ст. Ольгинскую, х. Верхнеподпольный, с выездом на автодорогу на Семикаракорск и Волгодонск, - отметили в госавтоинспекции.
Для объезда этого отрезка водителям предлагают Объезд доезжать по М-4 «Дон» до региональной трассы на Волгодонск, через транспортную развязку, и далее двигаться по межмуниципальной дороге от подъезда к ст. Ольгинской.
ИСТОЧНИК KP.RU