2019-07-31T14:49:46+03:00
Общество

Перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2019 года в Ростове-на-Дону: размер и куда обращаться

Выясняем, с 1 августа 2019 года в Ростове-на-Дону будет проходить перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, с 1 августа 2019 года в Ростове-на-Дону будет проходить перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам.Выясняем, с 1 августа 2019 года в Ростове-на-Дону будет проходить перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2019 года в Ростове-на-Дону: размер и куда обращаться.

Как рассказали в региональном отделении Пенсионного Фонда, уже в последний месяц лета работающие пенсионеры получат пенсию в повышенном размере. Это результат ежегодной корректировки страховых пенсий согласно действующему законодательству.

Известно, что на перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели начисляли и уплачивали страховые взносы в прошлом году.

Сообщается, что корректировка пенсии носит беззаявительный характер, то есть никуда ходить или писать заявление не надо.

Правда, конкретные суммы не называются. Размер корректировки будет зависеть от зарплаты и уплаченных работодателем взносов. При этом в ведомстве добавили, что максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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