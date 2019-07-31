Перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2019 года в Ростове-на-Дону: размер и куда обращаться
Перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2019 года в Ростове-на-Дону: размер и куда обращаться.
Как рассказали в региональном отделении Пенсионного Фонда, уже в последний месяц лета работающие пенсионеры получат пенсию в повышенном размере. Это результат ежегодной корректировки страховых пенсий согласно действующему законодательству.
Известно, что на перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели начисляли и уплачивали страховые взносы в прошлом году.
Сообщается, что корректировка пенсии носит беззаявительный характер, то есть никуда ходить или писать заявление не надо.
Правда, конкретные суммы не называются. Размер корректировки будет зависеть от зарплаты и уплаченных работодателем взносов. При этом в ведомстве добавили, что максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами.
ИСТОЧНИК KP.RU