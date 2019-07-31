Фондовый рынок прибыльней вкладов и недвижимости, рассказали в «БКС Брокер»

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-31T15:23:54+03:00

Облигации дают возможность вложить деньги хоть на два месяца, хоть на 10 лет

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Акции и облигации в сознании россиян нередко выглядят рискованными финансовыми схемами. И это несмотря на то, что финансовые институты нашей страны шагнули далеко вперед. Почему сегодня на самом деле вкладываться в ценные бумаги куда выгоднее вложений в недвижимость и банковские депозиты, рассказали в ООО «Компания БКС».

Облигации дают возможность вложить деньги хоть на два месяца, хоть на 10 лет. Этот инструмент очень гибкий – можно когда угодно продать бумаги, можно свободно снимать или вносить дополнительные средства, а максимальной суммы, в отличие от в банковских вкладов (1,4 миллиона рублей), здесь нет.

- Также можно вложить деньги в гособлигации (ОФЗ)- здесь надежность гарантируется государством. Также стоит отметить облигации крупных банков – чаще банки предлагают доходность по своим облигациям выше, чем по своим же депозитам, а разница при этом доходит до 1,5% на годовом отрезке, - отметил Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер». Кстати, «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая является крупнейшим брокером РФ.

Другой инструмент, выгодный именно на длинной дистанции - акции. По прибыльности они опережают недвижимость - за пять лет, индекс российских акций демонстрирует доход более 100% против 36% для недвижимости в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU