В Ростовской области накрыли склад с контрабнадным сигаретами на пять миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-31T16:22:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области оперативники накрыли склад, в котором находилось больше 50 тысяч пачек сигарет. На них отсутствовала положенная по закону маркировка. Как подсчитали специалисты, общая стоимость табака составила пять миллионов рублей. Инцидент произошел в Белокалитвинском районе Дона.

Отыскали и хозяина склада. Как рассказал сам предприниматель, немаркированные табачные изделия он купил с тем, чтобы потом перепродать в розничные торговые точки. Более того, часть продукции уже находилась в табачных киосках. Однако людям в погонах удалось их изъять.

В итоге, в отношении табачного бизнсмена было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в областной прокуратуре, суд признал его вину и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, правда, условно. Кроме того, в доход государства горе-предприниматель должен теперь заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Апелляцию он подавать он стал. И решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU