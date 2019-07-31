В Ростовской области экс-начальника миграционной службы отправили в колонию-поселение за незаконную выдачу паспортов

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-31T16:37:56+03:00

Начальник одного из отделов миграционной службы лишился своей должности после того, как попался на незаконной выдаче паспортов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Ростовской области начальник одного из отделов миграционной службы лишился своей должности после того, как попался на незаконной выдаче паспортов.

Как рассказали в региональной прокуратуре, инцидент произошел на территории одного из районов Дона. Речь шла о том, что пять человек получили свои паспорта незаконно. В суде удалось доказать, что у четверых «клиентов» дети поживали за пределами РФ, однако в обход установленного законом порядка, они получили российские паспорта и гражданство. А еще один получил новенький документ на чужое имя и, как результат, возможность скрывать свои собственные персональные данные.

В итоге, в отношении предприимчивого начальника было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Еще на такой же срок он будет лишен права работать на госслужбе и в органах.

Однако у подсудимого еще есть возможность обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU