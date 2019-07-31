2019-07-31T16:37:56+03:00
Общество

В Ростовской области экс-начальника миграционной службы отправили в колонию-поселение за незаконную выдачу паспортов

В отношении него возбудили уголовно дело
Ольга ГОПАЛО
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Начальник одного из отделов миграционной службы лишился своей должности после того, как попался на незаконной выдаче паспортов.Начальник одного из отделов миграционной службы лишился своей должности после того, как попался на незаконной выдаче паспортов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростовской области начальник одного из отделов миграционной службы лишился своей должности после того, как попался на незаконной выдаче паспортов.

Как рассказали в региональной прокуратуре, инцидент произошел на территории одного из районов Дона. Речь шла о том, что пять человек получили свои паспорта незаконно. В суде удалось доказать, что у четверых «клиентов» дети поживали за пределами РФ, однако в обход установленного законом порядка, они получили российские паспорта и гражданство. А еще один получил новенький документ на чужое имя и, как результат, возможность скрывать свои собственные персональные данные.

В итоге, в отношении предприимчивого начальника было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Еще на такой же срок он будет лишен права работать на госслужбе и в органах.

Однако у подсудимого еще есть возможность обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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