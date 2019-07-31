В Ростовской области украли культиватор за 2,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-31T16:49:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В отношении судебного пристава Морозовского района Дона возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, он передал на ответственное хранение арестованное имущество должника – сельхозтехнику на сумму свыше 14 миллионов рублей организации при отсутствии для этого законных оснований. При этом не заключил с ними даже акт приема-передачи, а просто оставил дорогостоящую технику под роспись.

В итоге, один из полевых культиваторов пропал. Его рыночная стоимость составила 2,6 миллиона рублей. Следователи посчитали, что произошло преступление из-за того, что пристав много на себя взял. И своими действиями нарушил права кредиторов, которым и должна в счет погашения долга уйти техника.

В настоящее время дело расследуют в прокуратуре. А приставу грозит до четырх лет лишения свободы. Однако не исключено, что дело ограничится штрафом до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU