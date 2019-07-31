2019-07-31T16:49:26+03:00
Общество

В Ростовской области украли культиватор за 2,6 миллиона рублей

ЧП произошло из-за недальновидности судебного пристава
Ольга ГОПАЛО
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Один из полевых культиваторов пропал.Один из полевых культиваторов пропал.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В отношении судебного пристава Морозовского района Дона возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, он передал на ответственное хранение арестованное имущество должника – сельхозтехнику на сумму свыше 14 миллионов рублей организации при отсутствии для этого законных оснований. При этом не заключил с ними даже акт приема-передачи, а просто оставил дорогостоящую технику под роспись.

В итоге, один из полевых культиваторов пропал. Его рыночная стоимость составила 2,6 миллиона рублей. Следователи посчитали, что произошло преступление из-за того, что пристав много на себя взял. И своими действиями нарушил права кредиторов, которым и должна в счет погашения долга уйти техника.

В настоящее время дело расследуют в прокуратуре. А приставу грозит до четырх лет лишения свободы. Однако не исключено, что дело ограничится штрафом до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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