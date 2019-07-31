2019-07-31T19:44:05+03:00
Общество

«Ты - живая легенда!»: Поклонники не устают нахваливать пловчиху Юлию Ефимову

Красавица-спортсменка опубликовала фото, от которого невозможно отвести взгляд
ГОШЕВ Игорь
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Юлию Ефимову недаром называют королевой браса.Юлию Ефимову недаром называют королевой браса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вот уже несколько дней на странице в Инстаграм лидера сборной России по плаванию Юлии Ефимовой из города Волгодонска Ростовской области не утихают овации. Сразу после победы в Чемпионате мира по водным видам спорта в Корее спортсменка опубликовала фото с заветной медалью и подписала его:

- Десять лет и все еще в строю. Спасибо всем за поддержку и многочисленные поздравления.

А они, к слову, продолжают сыпаться на красавицу-победительницу как из рога изобилия. Под снимком уже больше 43 тысяч (!) лайков.

pryanya93pryanya93
6 -я !!! 6 я золотая медаль с далёкого 2009 года!
43709 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Ты - живая легенда! - написал один из очарованных фанатов. - Как говориться, всем смертям назло: торжествуй, гори, бушуй! Сотрясай всех и вся!

Другие писали: «Какая великолепная техника», «Молодец, Юля! Герой России!», «Красавица наша!», «Просто шикарная девушка», «Ты просто супер», «Большое тебе спасибо!», «Чемпион», «Лучшая» и «Я твоя фанатка: хочу быть как ты».

К слову, Юлию Ефимову недаром называют королевой браса: она пришла первой в заплыве на 200 метров и в этот раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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