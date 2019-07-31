2019-07-31T20:20:33+03:00
Общество

В Ростовской области транспортное предприятие попалось на перевозке мертвых душ

Транспортники уже компенсировали в бюджет 50 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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Транспортники уже компенсировали в бюджет 50 тысяч рублей.Транспортники уже компенсировали в бюджет 50 тысяч рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростовской области сотрудники прокуратуры решили проверить одно из транспортных предприятий Кагальницкого района на предмет соблюдения требований законодательства при предоставлении услуг льготной категории граждан.

- Дело в том, что между перевозчиком и региональным министерством труда и социального развития был заключен договор, - рассказали в областной прокуратуре. - В документе речь шла о том, что транспортники будет бесплатно перевозить льготников, к которым относятся ветераны труда и военной службы, труженики тыла, реабилитированные граждане и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. А чиновники в свою очередь из областного бюджета возмещать им расходы по оказанию таких услуг.

В итоге выяснилось, что были компенсированы расходы по перевозке ветеранов труда, которые уже умерли. После проверки директору транспортной компании было выдано предписание вернуть в казну более 50 тысяч рублей. Кроме того, два должностных лица еще и были привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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