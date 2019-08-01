В Шахтах накрыли подпольную нарколабораторию, где изготавливали опасные синтетические вещества
В Шахтах сотрудники правоохранительных органов накрыли подпольную нарколабораторию, где производитили опасные синтетические вещества.
- Установлено, что злоумышленник построил и оборудовал помещение на своем участке, а в гараже он организовал специальный склад для хранения готовых к реализации запрещенных веществ, - пояснили в полиции Ростовской области.
В Шахтах задержали организатора подпольной нарколаборатории.
Во время обысков изъяты лабораторное оборудование, прекурсоры, химические реактивы, а также более трех килограммов расфасованного вещества, уже готового к реализации. Но это еще не все. В автомобиле мужчины обнаружено два полиэтиленовых свертка с твердым веществом зеленого цвета общей массой около 1 килограмма. Согласно проведенному физико-химическому исследованию изъятое признано N-метилэфедроном (запрещенный психостимулятор).
ИСТОЧНИК KP.RU