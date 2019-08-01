В Шахтах накрыли подпольную нарколабораторию, где изготавливали опасные синтетические вещества

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-01T12:00:39+03:00

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В Шахтах сотрудники правоохранительных органов накрыли подпольную нарколабораторию, где производитили опасные синтетические вещества.

- Установлено, что злоумышленник построил и оборудовал помещение на своем участке, а в гараже он организовал специальный склад для хранения готовых к реализации запрещенных веществ, - пояснили в полиции Ростовской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/723448" frameborder="0"></iframe> В Шахтах задержали организатора подпольной нарколаборатории.

Во время обысков изъяты лабораторное оборудование, прекурсоры, химические реактивы, а также более трех килограммов расфасованного вещества, уже готового к реализации. Но это еще не все. В автомобиле мужчины обнаружено два полиэтиленовых свертка с твердым веществом зеленого цвета общей массой около 1 килограмма. Согласно проведенному физико-химическому исследованию изъятое признано N-метилэфедроном (запрещенный психостимулятор).

ИСТОЧНИК KP.RU