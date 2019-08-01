«Сексуальный животик»: Поклонники обсуждают фото в купальнике «Мисс Россия» Татьяны Котовой
На странице «Мисс Россия» Татьяны Котовой аншлаг. Поющая блондинка опубликовала с своем инстаграм фотографию в откровенном купальнике. Таким видом она, по всей вероятности, мотивировала подписчиков на новые эмоции и получение витаминов.
- Пусть последний месяц лета наполнит нас новой энергией и придаст больше сил, - написала модель. - Запасаемся витамином D и яркими эмоциями.
И, как результат, такие комментарии: «С такими фото никаких витаминов не надо», «Ну просто огонь», «Вы неописуемо красивы», «Такая хорошенькая», «Сексуальный животик», «Завораживающая», «Вот это да! Глаз не оторвать» «Желанная девушка» и «Кому-то же такое сокровище достанется».
И, похоже претенденты появились.
- Таня, я хочу быть с тобой всю жизнь. Ты девушка моей мечты. Приезжай ко мне в гости в Белгород, - написал один из интернет-поклонников.
Вот только неизвестно, примет ли его предложение красавица.
Под снимком модели в бикини уже тысячи виртуальных сердечек.
ИСТОЧНИК KP.RU