2019-08-01T15:19:02+03:00
Общество

«Сексуальный животик»: Поклонники обсуждают фото в купальнике «Мисс Россия» Татьяны Котовой

А некоторые даже решили на ней жениться
ГОШЕВ Игорь
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Некоторые мечтают на ней жениться.Некоторые мечтают на ней жениться.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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На странице «Мисс Россия» Татьяны Котовой аншлаг. Поющая блондинка опубликовала с своем инстаграм фотографию в откровенном купальнике. Таким видом она, по всей вероятности, мотивировала подписчиков на новые эмоции и получение витаминов.

- Пусть последний месяц лета наполнит нас новой энергией и придаст больше сил, - написала модель. - Запасаемся витамином D и яркими эмоциями.

И, как результат, такие комментарии: «С такими фото никаких витаминов не надо», «Ну просто огонь», «Вы неописуемо красивы», «Такая хорошенькая», «Сексуальный животик», «Завораживающая», «Вот это да! Глаз не оторвать» «Желанная девушка» и «Кому-то же такое сокровище достанется».

kottovakottova
Пусть последний месяц лета наполнит нас новой энергией
5672 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

И, похоже претенденты появились.

- Таня, я хочу быть с тобой всю жизнь. Ты девушка моей мечты. Приезжай ко мне в гости в Белгород, - написал один из интернет-поклонников.

Вот только неизвестно, примет ли его предложение красавица.

Под снимком модели в бикини уже тысячи виртуальных сердечек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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