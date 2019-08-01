В Ростовской области из-за долга в 435 тысяч рублей мужчина не смог продать свой дом

СЕГОДНЯ 18:58 2019-08-01T18:58:10+03:00

Судебные приставы вычислили, что у должника есть дом и наложили запрет регистрационных действий. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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На карандаш судебных приставов попался житель Кашарского района Ростовской области. В свое время он задолжал банку около 435 тысяч рублей. Однако никак не хотел погашать долг.

Тогда судебные приставы вычислили, что у него есть дом и наложили запрет регистрационных действий.

Как рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области, таким образом должник не мог ни продать, ни переписать свои квадратные метры на кого-то другого. Однако узнал он об этом уже в Росреестре, когда решил продать собственность.

В итоге, деньги у хозяина быстренько нашлись и он погасил необходимую сумму. После того, как дело в отношении него было прекращено, он смог продать дом.

Правда, неизвестно, дождался ли новой даты сделки купли-продажи покупатель.

ИСТОЧНИК KP.RU