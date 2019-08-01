2019-08-01T18:58:10+03:00
Общество

В Ростовской области из-за долга в 435 тысяч рублей мужчина не смог продать свой дом

Пришлось платить по счетам
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Судебные приставы вычислили, что у должника есть дом и наложили запрет регистрационных действий.Судебные приставы вычислили, что у должника есть дом и наложили запрет регистрационных действий.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

На карандаш судебных приставов попался житель Кашарского района Ростовской области. В свое время он задолжал банку около 435 тысяч рублей. Однако никак не хотел погашать долг.

Тогда судебные приставы вычислили, что у него есть дом и наложили запрет регистрационных действий.

Как рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области, таким образом должник не мог ни продать, ни переписать свои квадратные метры на кого-то другого. Однако узнал он об этом уже в Росреестре, когда решил продать собственность.

В итоге, деньги у хозяина быстренько нашлись и он погасил необходимую сумму. После того, как дело в отношении него было прекращено, он смог продать дом.

Правда, неизвестно, дождался ли новой даты сделки купли-продажи покупатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который дважды выстрелил в голову своему знакомому
В Ростовской области водитель BMW получил условный срок за гибель пассажира
В Ростовской области мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за нетрезвое вождение
В Таганроге пропала 44-летняя женщина
В Ростовской области жена забрала у бывшего мужа машину в счет долга по алиментам
Отключение света в Ростове-на-Дону 2 августа 2019: где и когда
«Сексуальный животик»: Поклонники обсуждают фото в купальнике «Мисс Россия» Татьяны Котовой
«Из-за тортиков в самолет не влезем»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева уже неделю отмечает день рождения
Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод отремонтировал 270 секций локомотивов
«Пойду челюсть искать»: Известная пловчиха Юлия Ефимова в откровенном бикини сразила фанатов
Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
В Таганроге открылся еще один офис ВТБ
В Ростове-на-Дону сотни сотрудников ХДМ-ЮГ изобразили огромное сердце
Наконец-то! На трассе «Дон» открыто движение по временному мосту через реку Северский Донец
Ипподром Ростова-на-Дону хотят перенести на левый берег
В Шахтах накрыли подпольную нарколабораторию, где изготавливали опасные синтетические вещества
На обновление оборудования центра безопасности дорожного движения Ростовской области выделили 10 млн рублей
«Выпил, осмелел и решил переплыть реку»: в Ростовской области чудом спасли тонувшего посреди Дона мужчину
В Матвеево-Курганском районе на элеваторе погиб водитель грузовика
Житель Таганрога изнасиловал 13-летнюю школьницу, познакомившись с ней в соцсети