В Ростовской области кавалер стащил банковскую карту своей новой знакомой

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-02T11:39:12+03:00

Сначала он отправился покупать спиртное, а после и вовсе оставил "пластик" себе

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Разочарование постигло жительницу Ростовской области, которая обнаружила, что ее обчистил новый кавалер. Дело было в Белокалитвинском районе, куда в отдел полиции пришла писать заявление местная жительница.

Как рассказали в донском главке, она рассказала стражам порядка, что накануне провела вечер с новым знакомым. А когда, решили пара продолжить банкет, то кавалер отправился в магазин за добавкой. при этом дамочка сама сопроводила его вместе со своей банковской картой, сообщив от нее код. Ромео вернулся и праздник продолжился. Правда, на следующий день та не смогла отыскать пластиковую карту. Более того, выяснила, что со счета было снято все, что на ней было, а именно - четыре тысячи рублей.

Задержать расчетливого ухажера не составило труда. Им оказался 18-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Решения суда он будет дожидаться дома, сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU