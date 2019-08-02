Сдал «Спасатель»: В Волгодонске наркосбытчиков приговорили к 17 годам колонии строгого режима
В городе Волгодонске Ростовской области на скамье подсудимых оказались двое местных жителей, которых обвиняли в торговле наркотиками.
Как рассказали в региональной прокуратуре, оба они несколько раз продали наркотики оперативнику под псевдонимом «Спасатель», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». В частности, речь шла о каннабисе или марихуане, как ее называют в народе. Зельем они торговали за семь тысяч рублей. А торговля происходила еще в апреле-мае прошлого года.
В итоге, уголовное дело все же дошло до суда. В ведомстве добавили, что одного из торговцев приговорили к девяти годам лишения свободы, другого также к длительному сроку заключения, но на три месяца меньше. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима. Правда, решение суда еще не вступило в законную силу, а подсудимые еще могут подать апелляцию.
ИСТОЧНИК KP.RU